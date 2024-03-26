Leapmotor'un Avrupa'da otomobil üretmek için seçtiği ülke belli oldu Leapmotor, Avrupa'da otomobil üretmek için Polonya'daki yetkililerle görüşüyor.

ensonhaber.com

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

Şirket, geçtiğimiz dönemde 5 kapılı şehir otomobili T03 modelini Türkiye'de satışa sunmaya başlamıştı.

Avrupa'da üretim planları

Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, geçtiğimiz yıl Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1.5 milyar euroya satın almıştı.

Bu sayede, Çinli şirketin Avrupa'da eli güçlendi ve üretim yapmak için çalışmalara başladı.

Reuters'in haberine göre Stellantis, Leapmotor üretimi için Polonya'daki Tychy tesisini kullanacak.

Ülkemizde satışta olan T03 modelinin üretimini üstlenecek Tychy tesisi, modelin hızlı bir şekilde Avrupa'ya girmesine olanak sağlayacak.

Polonya'nın güney bölgesinde yer alan tesis; Fiat 500, Fiat 600 ve Jeep Avenger gibi modelleri üretiyor.

Buna ek olarak, tesiste Alfa Romeo'nun önümüzdeki ay tanıtacağı Milano isimli modeli de üretilecek.