Lewis Hamilton'ın Türkiye GP'sini kazandığı araç satışa çıktı

Lewis Hamilton'ın 2010 yılında düzenlenen Türkiye GP'sini kazanan Formula 1 aracı satışa sunuldu.

RM Sotheby's müzayede evi, 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın 2010 yılında düzenlenen Türkiye GP'sini kazanan Formula 1 aracını açık artırma ile satışa sundu.

5 ile 7 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulacağı tahmin edilen McLaren MP4-25A, Mercedes'in FO 108X 2.4 litrelik V8 motoru ile çalışıyor.

McLaren'in daha sonradan yasaklanan F-Kanal sistemini kullanan bu nadide araç, düzlüklerde yaklaşık 10 km/sa avantaj sağlayabiliyordu.

HAMILTON'DAN TARİHİ BAŞARI

Kariyerine 2007 yılında Melbourne ile başlayan Hamilton, o günden bugüne tam 270 GP'ye katıldı. 5 bin 170 turu lider götüren Hamilton, dünyanın en donanımlı yarış pilotlarından biri.

Kariyerinde 98 galibiyet, 71 podyum ve 100 pole pozisyonu bulunan Hamilton, son dört F1 şampiyonasını da üst üste kazanarak tarih yazdı.

Bu özel modelden oldukça az sayıda bulunuyor olması, kendisini çok daha özel yapıyor.

RM Sotheby's, bu araçtan dünya üzerinde yalnızca birkaç tane olduğunu tahmin ediyor.

Hamilton, 18 Haziran'da 2021 Britanya Grand Prix'sinde şampiyona liderliğini korumaya çalışacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye