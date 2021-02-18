Lexus, 2020'de en hızlı büyümesini Türkiye'de kaydetti

Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, 2020 verilerine göre en hızlı büyümesini Türkiye'de gerçekleştirdi.

Toyota bünyesinde faaliyetlerine devam eden Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, kısa bir süre sonra yeni vizyonunu açıklayarak bu vizyona ait bir otomobil tanıtacak.

Lexus, pandemiye karşın 718 bin 715 adetlik satışla 2020 yılını önceki yıla göre yüzde 6 düşüşle kapattı.

EN HIZLI TÜRKİYE'DE BÜYÜDÜ

Özellikle 2020 yılının ikinci yarısındaki iyileşmeyle birlikte, satışları önceki yıla göre yüzde 2’lik artış gösteren markanın en hızlı büyüyen pazarı ise yüzde 64 büyüme ile Türkiye oldu.

Lexus'un, 2020 performansıyla birlikte Avrupa’da yüzde 2.3’lük rekor pazar payı elde ettiğı de verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında ES ve RX modellerinin yüksek satış performansı devem ederken, LC süper coupe ürün gamına katılan üstü açılan LC Convertible da başarılı bir yıl geçirdi.

Bununla birlikte 2020’de bazı pazarlarda satışa sunulan ilk tamamen elektrikli Lexus olan UX300e'nin ise beklenenden fazla ilgi görerek stoklarının tükendiği kaydedildi.

Lexus’un SUV ürün gamı tüm satışlarda yüzde 81’lik paya sahip olurken, Batı Avrupa ve Orta Avrupa hibrit satış oranı ise yüzde 96 olarak kayıtlara geçti.