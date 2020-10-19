Lexus, 3 modelini Avrupa pazarından çekme kararı aldı

Lexus, SUV modellerine ağırlık vermek için Avrupa'da uzun süredir sunduğu bazı modellerini çok yakın zaman içerisinde sonlandırma kararı aldı.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üst seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor.

Son zamanlarda SUV ve crossover segmentine olan ilginin farkında olan marka, artık bu segmente daha fazla odaklanmak istiyor.

Bu nedenle Lexus, çok yakında 3 farklı modelini Avrupa pazarından çekme kararı aldı.

Avrupa'da satışına son verilecek olan Lexus modellerinin CT adlı hatchback, IS adlı sedan ve RC adlı coupe model olduğu da açıklandı.

Bu araçların üretimini de geçtiğimiz yaz aylarından itibaren durduran marka, piyasadaki stoklar tükendiğinde otomobillerin de fişini çekmiş olacak.

SATIŞLAR DA BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Ayrıca istatistiklere bakıldığı zaman Lexus CT modeli, Avrupa'da 2019'dan 2020'ye satış miktarı anlamında yüzde 35'lik bir düşüş yaşadı. Üstelik bu model, 2020'nin ilk 8 ayında sadece 2 bin 344 adet satabildi. Aynı süreçte Lexus IS'in 1.101, Lexus RC'nin de 422 adet satabildiği de belirtiliyor.

Kıyaslama olması açısından Lexus'un Avrupa'da sunduğu bazı SUV modellerine bakacak olursak, yine aynı süreçte Lexus UX'in 10 bin 291 adet, NX'in 7 bin 739 adet ve RX'in de 3 bin 474 adet sattığını görüyoruz.



