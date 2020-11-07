Lexus, Avrupa’da 1 milyon satış rakamına ulaştı

Lexus, Avrupa’da 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Satılan araçların yüzde 45'ini ise hibrit modeller oluşturdu.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üst seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor.

Avrupa’ya ilk kez 1990’da tek modelle giriş yapan Lexus, kısa zamanda premium otomobil dünyasındaki başarısını kanıtlayarak 1 milyon adetlik satış gerçekleştirdi.

Lexus, Türkiye’de de hızlı bir büyüme göstererek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229’luk büyüme ile satışlarını neredeyse 3 katından daha fazla artırdı.

Amerika’da markanın global lansmanının yapılmasından birkaç ay sonra Avrupa pazarına 1990’da sunulan amiral gemisi LS sedan ile performans, verimlilik ve donanım özellikleri açısından premium bir otomobilin nasıl olması gerektiği konusunda standartları belirledi.

YÜZDE 45'İ HİBRİT

Lexus’un Avrupa’da şu ana kadar satılan 1 milyon aracının yüzde 45’i hibrit olurken, son dönemde hibritlerin satış oranı Batı Avrupa pazarında yüzde 96’ya kadar yükseldi.

Lexus, Avrupa’daki yükselişini Türkiye’deki başarılı performansıyla da taçlandırıyor. Şimdiye kadarki en iyi ekim ayı performansına imza atan Lexus, ilk 10 ayda yüzde 62 büyüyen premium pazarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229 büyümeye kaydetti.







