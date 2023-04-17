Lexus ES sedan, 3 milyon satış barajını geçti Lexus’un popüler sedan modeli ES, 3 milyon adetlik satışı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

AA

İlk olarak Amerika’da 33 yıl önce satılmaya başlanan Lexus ES, 5 yıl önce de Avrupa’da satışa sunulmuş ve kısa zamanda büyük bir beğeni elde etmişti.

ES, 3 milyon adedi aşan başarısıyla, global olarak 3,6 milyon adetten fazla satan RX SUV modelinin ardından Lexus’un en çok satan ikinci modeli olarak kayıtlara geçti.

ES, geçen yıl da RX’in 178 bin adetlik satışının ardından 167 bin adetle en çok tercih edilen ikinci model oldu.

2019-2022 arasında yıllık 100 bin adetten fazla satış performansı ortaya koyan ES, 7 kez bu başarıyı tekrarladı.

Avrupa'da da lider

Avrupa’da da Lexus satışlarında 4 bin 895 adetle RX, NX ve UX modellerinin ardından dördüncü sırada yer alan ES, burada Lexus’un en çok satan sedan modeli oldu.

Lexus ES, Türkiye’de de ES 300h kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesiyle sunuluyor.

2487 cc’lik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden ES 300h, toplam olarak 218 HP güce sahip.