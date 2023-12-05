Lexus, geleceğin elektrikli araçlarını sergiledi Lexus, Avrupa’da ilk kez Kenshiki’de LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri ile yenilikçi teknolojilerini gösterdi

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Premium otomobil üreticisi Lexus, her yıl düzenlenen Kenshiki Forum’da geleceğin lüks elektrikli otomobillerini görücüye çıkardı.

Lexus bu yıl, Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yaklaşık 74 bin adede ulaşmasını öngörüyor.

Bu rakam, 2022 yılı performansına göre yaklaşık yüze 50'lik bir artış anlamına geliyor ve Lexus'u en hızlı büyüyen premium markalardan biri yapıyor.

Bu ivmenin 2024'de devam etmesi ve şirketi Avrupa'da altı haneli satış hedefine doğru ilerletmesi bekleniyor.

İki yeni model tanıttı

Lexus büyüme hedefi kapsamında, markayı yeni segmentlere taşıyan iki model de tanıttı.

Lüks minivan LM ve B SUV modeli LBX, Lexus’un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

LM yolcu konforunu önemli bir seviyeye yükseltirken, LBX lüks otomobil kalıplarına meydan okuyarak Lexus’un yüksek kalitesini ve sürüş deneyimini farklı bir segmente taşıyacak.

Lexus, Avrupa’da ilk kez Kenshiki’de LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri ile yenilikçi teknolojilerini gösterdi.

Lexus LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri, Lexus'un yeni mobilite deneyimleri sunmak için elektrifikasyon ve yenilikçi teknolojilerin sunduğu potansiyeli nasıl en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını gösteriyor.

Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) konsepti, 2026'da yollara çıkması planlanan üretim versiyonu sedanın ipuçlarını veriyor. Şık tasarımı, düşük ağırlık merkezi, geniş kabini ve işlevselliği bir arada sunan LF-ZC, markanın elektrifikasyon deneyiminden yararlanıyor.

Kenshiki’de gösterilen bir diğer konsept olan LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury), mobilitenin, insanların ve toplumun kesintisiz bir şekilde entegre edilebileceği geleceğe bir bakış sunuyor.

Sürüş deneyimi her sürücüye göre uyarlanacak şekilde, sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek ve etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabiliyor.

Kabinde üretim malzemesi olarak bambu kullanımı, Japon geleneğine gönderme yaparken aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşımı da yansıtıyor. Bu hızlı büyüyen bitkinin endüstriyel kullanımı doğayı korumak için de önem taşıyor.

Lexus, farklı modeller ve teknolojilerle yeni ürünler sunmaya devam edecek. Bu kapsamda üç farklı yaklaşıma sahip çok teknolojili elektrifikasyon yaklaşımını sürdürecek.

Buna göre UX, NX ve RX SUV gibi birden fazla güç aktarma organı seçeneği sunan modeller; RZ gibi Lexus'un mevcut global mimari platformunu kullanan tam elektrikliler ve LF-ZC konseptini baz alan yeni nesil platformda üretilen tam elektrikliler ürün gamında olacak.

2026'ya kadar Lexus ürün yelpazesini genişletmek ve çeşitlendirmek için elektrikliler dahil olmak üzere tüm bu kategorilerde model tanıtımı yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)