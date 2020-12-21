Lexus RX, en iyi premium hibrit otomobil seçildi

Lexus RX 450h SUV modeli, İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric ödülleri’nde "En İyi Premium Hibrit Otomobil" ödülünü kazandı.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üsr seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor. Şirket, 2020 RX SUV modelini, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye'de de satışa çıkarmıştı.

Lexus açıklamasına göre RX 450h SUV modeli, özellikle hibrit teknolojisinin getirdiği rafinelik ve sessizlik büyük bir beğeni topladı.

EN İYİ PREMIUM HİBRİT OTOMOBİL SEÇİLDİ

Lexus RX 450h SUV modeli, İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric ödülleri’nde "En İyi Premium Hibrit Otomobil" ödülüne layık görüldü.





Dünyanın ilk lüks hibrit aracı olarak lanse edilen RX, 2004 yılında premium segmenti hibrit teknolojisiyle tanıştırmıştı. RX, ''En İyi Premium Hibrit Otomobil'' seçilmesinin yanı sıra “En Güvenilir Otomobil”, “En Güvenilir Premium SUV” ve yüksek konforuyla “En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil” ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan RX, konfor seviyesini, rafineliğini ve el yapımı lüksünü her geçen nesil ileriye taşıdı.

Ayrıca kullanıcılar, daha fazla pratiklik sunan yedi kişilik ve her koltuğunda VIP koltuk konforu sunan 6 kişilik versiyonlarıyla da 3 sıralı koltuğa sahip RX-L modelini tercih edebiliyor.

Lexus, 131 bini Avrupa’da olmak üzere global olarak 500 bin adetlik hibrit RX satışı gerçekleştirerek modelin başarısını kanıtladı. RX, Türkiye’de de en çok tercih edilen Lexus modeli olarak öne çıkıyor.

FİYAT

Lexus RX, Türkiye’de 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı.