Lexus RX SUV modeli Türkiye'de satışta Türkiye’de satışına başlanan Lexus’un yeni modeli RX’in tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üst seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor.

Lexus RX modelinin beşinci neslinin üzerindeki örtü kalktı. 2022 Lexus RX, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı.

Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli; RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle ülkemize geldi.

Lexus RX Türkiye fiyatları

Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı.

2022 RX'in tüm modellerinde Lexus Safety System+ 3.0 bulunuyor. Bu teknoloji paketinin içinde; yaya algılamalı bir çarpışma öncesi sistemi, motosiklet algılamalı kavşak desteği, viraj hızı yönetimine sahip dinamik radar seyir kontrolü, direksiyon destekli şeritten ayrılma uyarısı ve acil sürüş durdurma sistemi bulunuyor.

Yeni RX, plug-in hibrit model ve 367 beygirlik RX500h F Sport Performance hibrit varyantı da dahil olmak üzere yeni güç aktarma organları ile geliyor.