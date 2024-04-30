Lexus Türkiye, yeni SUV modeli LBX'i tanıttı: İşte fiyatı Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler geçtiğimiz yıl açılmıştı. Şirket, yeni otomobilini Türkiye'ye getirdi.

AA & Ensonhaber

Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini almıştı.

Lexus'un yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor.

Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuluyor.

Lexus; UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettirecek.

Türkiye'de tanıtıldı

Lexus, yeni modeli LBX'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Elegant, Emotion, Relax ve Cool olarak adlandırılan modeller, standart donanım kalıplarını yıkarak, her bir kullanıcının kişiliğini ve tarzını otomobillerine yansıtmalarına olanak tanıyor.

LBX, Türkiye'de de Avrupa'daki gibi dört farklı atmosferi sunarak kullanıcılarına çeşitlilik sağlıyor.

Elegant ve Relax modelleri zarafet ve incelikle öne çıkarken, Emotion ve Cool modelleri daha sportif ve enerjik bir sürüş deneyimi vadediyor.

LBX'in donanım özellikleri arasında, standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç dokunmatik multimedya ekranı, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor. Emotion ve Cool modellerinde çift renkli gövde seçeneği sunulurken, Elegant ve Relax modelleri tek renkli gövde ve parlak jantlarla öne çıkıyor.

Lexus LBC teknik detaylar

Aracın 1,5 litrelik hibrit motoru, yüksek verimlilik sağlarken, yenilikçi iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya daha fazla güç elde edilmesini ve aracın tam elektrikle sürüş kapasitesinin artırılmasını sağlıyor.

Ayrıca, aracın WLTP birleşik ölçümlerine göre 100 g/km karbondioksit emisyonu ve 4.4 lt/100 km yakıt tüketimi, modelin çevre dostu yaklaşımını ortaya koyuyor.

LBX'in tüm versiyonlarında standart olarak sunulan Lexus Safety System+, Kavşak Dönüş Asistanı, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi gibi önemli özellikleri barındırıyor.

Türkiye fiyatı

LBX’in Elegant modeli 2 milyon 290 bin lira, Emotion modeli 2 milyon 390 bin lira, Relax modeli 2 milyon 575 bin lira, Cool modeli ise 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.