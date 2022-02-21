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    Lexus yeni elektrikli spor otomobilini paylaştı

    Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini yayınladı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 08:44
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    Lexus yeni elektrikli spor otomobilini paylaştı

    Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırdı ve yeni görselleri yayınladı. İlk olarak geçtiğimiz aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030’a kadar Lexus Electrified marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

    Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor.

    Bununla birlikte Lexus Sürüş İmzası da kesintisiz hızlanma, yavaşlama ve direksiyon tepkileriyle birlikte her zaman eşsiz bir sürüş deneyimi sunulmasını sağlayacak.

    Lexus’un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle ikonik LFA modelinin ruhunu koruyarak Lexus markasının geleceğini temsil ediyor.

    LEXUS

    700 KM MENZİL

    Yeni spor otomobilin 0-100 kilometre/saat hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

    Tam elektrikli araçların geliştirilmesi sürecinde performans kapasitesini sunan Lexus, kaliteyi ve tasarımı daha kişiselleştirmiş ürünlerle buluşturacak.

    Lexus’un yeni elektrikli spor otomobili ise tasarımıyla markanın yenilikçi vizyonunu ortaya koyuyor.

    LEXUS

    LEXUS


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