Lexus yeni LM modelini tanıtmaya hazırlanıyor Yeni Lexus LM, 18 Nisan’da dünya prömiyeriyle otomotiv dünyasına tanıtılacak

AA

Lexus, Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’nda tamamen yeni LM modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre; lüks, konfor ve verimlilik konusunda segmentindeki nihai seviyeyi sunacak olan LM, 18 Nisan’da tanıtılacak.

Lexus’un Avrupa’daki ürün gamını genişletecek olan yeni LM, marka adına tamamen yeni bir segment olarak büyük bir fark yaratacak.

Lexus’un sahip olduğu yüksek konfor seviyesi ve işçilik kalitesinin daha da ileriye taşınacağı LM, markanın minivan segmentindeki amiral gemisi olacak.

Kaliteli bir sürüş konforu sunmayı amaçlayan Lexus LM, Lexus’un sofistike tarzını farklı bir segmente taşımaya hazırlanıyor.

Nereden izlenir

Avrupa medyası için 18 Nisan’da Türkiye saati ile 07:00’da dünya prömiyeriyle ilk kez gösterilecek LM için online olarak araç tanıtımı newsroom.lexus.eu adresinden takip edilebilecek.