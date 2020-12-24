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    LG ile Magna, elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık şirket kurdu

    LG ile otomotiv sektörüne yönelik parça üreten Magna, 1 milyar dolarlık bir şirket kurduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:01
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    LG ile Magna, elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık şirket kurdu

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok şirket bu pazara dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

    Son olarak, LG ile otomotiv sektörüne yönelik parça üreten Magna, 1 milyar dolarlık bir şirket kurdu.

    Yapılan açıklamaya göre, LG Magna e-Powertrain adı verilen şirket, elektrikli araçlara yönelik motor, inverter ve dinamo üretecek

    LG HİSSELERİ YÜKSELDİ

    LG'den yapılan açıklamada, LG Magna e-Powertrain adı verilen ortaklığın 1 milyar dolar değerleme ile kurulacağı resmiyet kazanırken, bu açıklamanın ardından LG hisseleri yüzde 24.7 değer kazandı.

    LG MAGNA

    Yapılan anlaşmaya göre kurulan şirketin yüzde 51'ine LG, geri kalanına ise Magna sahip olacak. Anlaşmanın henüz tamamlanmadığı, ancak önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

    Şirketin kurulduktan sonra; Güney Kore, Çin ve ABD'deki LG tesislerinde yaklaşık bin kişiye istihdam oluşturması bekleniyor.

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