LG, sorunlu bataryalar için Chevrolet'e 1.2 milyar dolar ödeyecek

LG, sorunlu bataryalar için Chevrolet'e 1.2 milyar dolar ödeyecek

Sayısı 200 bini aşan Chevrolet Bolt modelinde görülen batarya sorunları nedeniyle zor durumda kalan LG, markaya 1.2 milyar dolar ödeme yapacak.

Elektrikli otomobillere ilgilinin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok marka kendi modelini geliştiriyor.

Bu markalardan biri olan ABD'li üretici Chevrolet, yeni elektrikli otomobiller üreterek yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ancak bu modeller arasından en çok önem teşkil eden yeni Bolt, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor.

Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu sebebiyle marka, bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı.

LG ZOR DURUMDA

Batarya problemi sebebiyle araçların geri çağırılma durumu sadece GM'yi değil, LG'yi de zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 220 bin otomobilde kullanılan LG bataryalarında çıkan problem LG Energy Solutions hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.

LG, 1.2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Automotive News haberine göre LG Electronics, General Motors'un otomobillerini geri çağırması sebebiyle 1.2 milyar dolarlık ödeme yapacak.

Bu durumda LG'nin devreye girip yüklü bir miktarda ödeme yapması gayet mantıklı duruyor.

Aksi takdirde, Güney Koreli batarya üreticisi, ortak bulma konusunda gelecekte bir hayli sorun yaşayabilir.

LG Energy Solutions'ın halka arzının yaklaşması da yapılan bu yardımın sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

ABD'li üretici, ağustos ayında bugüne kadar üretilmiş olan tüm Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerini geri çağıracağını ve bataryalarını değiştireceğini açıklamıştı. Yaklaşık 140 bin otomobilin bataryalarının değişmesi, General Motors'a 1.8 milyar dolara mal olacak.

DİĞER ARAÇLARDAN UZAK TUTUN ÇAĞRISI

General Motors, yeni yayınladığı talimatlarda kullanıcıların otomobillerini diğer araçlardan en az 30 metre uzağa park etmelerini söyledi.

ABD'li üretici, daha önceki talimatlarında araçların mutlaka açık bir ortamda park edilmesi gerektiğini ve aracın gözetimsizken şarj edilmemesi gerektiğini belirtmişti.