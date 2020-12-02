LG, Tesla için batarya üretimini iki katına çıkaracak

LG, Tesla için batarya üretimini iki katına çıkaracak

Güney Koreli firma LG Chem, Çin'deki Tesla modellerinin üretimini karşılamak için batarya üretimini iki katına çıkarma kararı aldı.

Koronavirüsten zarar görmeyerek ayakta kalmayı başaran elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir yandan da Çin'deki üretimi artırmanın peşinde.

Tesla’nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan LG Chem, markanın Çin’deki fabrikasının üretimine ayak uydurmak için batarya üretimini iki kat artırma kararı aldı.

LG Chem, ekim ayında Tesla adını vermeden veya diğer ayrıntıları açıklamadan silindirik hücrelerin kapasitesini 2023 yılına kadar üçe katlayarak 60 gigawatt saate çıkaracağını açıklamıştı.

500 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

LG Chem ayrıca, Tesla tarafından kullanılan bir tür olan 21700 silindirik pil hücresinin Nanjing tesisinde yıllık üretim kapasitesini 8GWh artırmak için 500 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.







LG Chem ve CATL, Tesla’nın geçen yıl üretimin başladığı ve mevcut yıllık kapasitesi 250 bin otomobil olan Şanghay’da inşa edilen Model 3 için pil hücreleri tedarik ediyor.

Tesla ayrıca, 2022 yılına kadar kapasitesi 250 bine ulaşacak olan Model Y spor otomobilini ise önümüzdeki yıl aynı fabrikada üretmeyi planlıyor.