LG ve Hyundai, elektrikli araçlar için kabin üretti

LG ve Hyundai, elektrikli araçlar için kabin üretti

LG Electronics ve Hyundai Motor, elektrikli araçlara ev rahatlığı getirmeyi hedefleyen iş birliği kapsamında IONIQ Konsept Kabin'i tanıttı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ile teknoloji devi LG, geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları açıklamada, elektrikli otomobiller için batarya üreteceklerini açıklamıştı.

İki şirket şimdi de gelecekteki araçlarda kuıllanılmak üzere IONIQ Konsept Kabin'i tanıttı. Söz konusu yeni kabin, mekanik bileşenlerinin az olması nedeniyle daha fazla iç alana sahip olan elektrikli araçların iç mekanlarından maksimum düzeyde yararlanmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, "IONIQ Konsept Kabin'le, gerçek mobilite uzmanlığını masaya getiren Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KABİNİN TABANINDA DEV ESNEK OLED EKRAN

Konfor ve rahatlığın ötesinde, IONIQ Konsept Kabin'in en göze çarpan özelliği, aracın tavanının çoğunu kaplayan esnek OLED ekran olarak öne çıkıyor. Arkadaki yolcular, optimum görüntüleme açısı için sezgisel el hareketleriyle ekranın kavis derecesini ayarlayabiliyor.

77 inçlik geniş OLED ekran, arkadaki her iki yolcunun aynı anda farklı içeriğin keyfini çıkarmasına izin vermek için bölünebiliyor.

Koltuk başlıklarındaki hoparlörler ise diğer yolcuyu rahatsız etmeyen kişisel bir ses bölgesi oluşturuyor.





OTOMATİK TEMİZLİK

Yolcular araçtan indiğinde, kayan bir çubuk zemini temizliyor, kırıntıları topluyor ve dökülenleri siliyor. Aynı anda tüm mikropları ve diğer mikroorganizmaları yok etmek için aracın içini dezenfekte eden baş üstü UV LED ışıkları çalışıyor.