Lincoln, 2026'ya kadar 5 yeni elektrikli araç tanıtacak

Lincoln, 2026 yılına kadar en az beş adet elektrikli SUV modelini piyasaya sürmenin planlarını yapıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, artık lüks markalar da bu pazarda söz sahibi olmak istiyor.

ABD'li lüks otomobil üreticisi Lincoln, bu lüks markalardan yalnızca biri. Şirket, bu yıl kutlayacağı 100. yıl dönümünde ilk elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor.

2030'DA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Ford'un premium markası konumundaki Lincoln'ün, 2030 yılından itibaren tüm modellerini elektrikli hale getireceğini de biliyoruz.

Bu kapsamda marka, 2026 yılına kadar 5 yeni elektrikli otomobil tanıtmayı ve 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Lincoln, her gövde tipi için farklı elektrikli araçlar üretecek ve bunlardan bir tanesinin temelinin Ford Mustang Mach-E ile paylaşılacağı belirtiliyor.

Diğer elektrikli modellerin de 2025-2026'da üretime girecek olan Corsair ve Nautilus'un yerini alacağı gelen bilgiler arasında.

Serinin en üst noktasında ise, 2026'da üretime girecek ve F-150 Lightning ile aynı platformu paylaşacak elektrikli bir Navigator olacak.