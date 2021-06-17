Lincoln, ilk elektrikli modelini 2022'de tanıtacak

ABD'li lüks otomobil üreticisi Lincoln, ilk elektrikli otomobilini 2022 yılında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, artık lüks markalar da bu pazarda söz sahibi olmak istiyor.

ABD'li lüks otomobil üreticisi Lincoln, bu lüks markalardan yalnızca biri. ABD'li marka, önümüzdeki yıl kutlayacağı 100. yıl dönümünde ilk elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan görüntülerde, firmanın ilk tamamen elektrikli modelinin ön yüzü boyunca uzanan ve Lincoln amblemiyle de birleşmiş bir aydınlatma grubunu görüyoruz. Buna ek olarak oturma düzeninin de 2+2 şeklinde olacağını söyleyebiliriz.

Bu yeni elektrikli model, Lincoln Aviator ve Corsair SUV modellerinin plug-in hibrit versiyonlarının ardından, elektriklendirilmiş üçüncü model olarak Lincoln ailesine katılacak.

Ancak söz konusu model, markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olarak ürün gamındaki yerini alacak.

2030'DA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Ford'un premium markası konumundaki Lincoln'ün, 2030 yılından itibaren tüm modellerini elektrikli hale getireceğini de biliyoruz.



