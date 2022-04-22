Lincoln'den yeni elektrikli SUV konsepti: Lincoln Star

Lincoln, markanın gelecekteki tasarım dilini gösteren Lincoln Star isimli yeni bir konsept elektrikli otomobil tanıttı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, artık lüks markalar da bu pazarda söz sahibi olmak istiyor.

ABD'li lüks otomobil üreticisi Lincoln, bu lüks markalardan yalnızca biri. Şirket, 2030 yılından itibaren tüm modellerini elektrikli hale getirecek.

Bu kapsamda marka, 2026 yılına kadar 5 yeni elektrikli otomobil tanıtmayı ve 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni konsept: Lincoln Star

Lincoln, gelecekten gelmiş gibi görünen ve tamamen elektrikli SUV konseptini tanıttı. Lincoln Star adı verilen otomobil, elektrokromatik camdan yapılan kaputuyla şeffaf olabiliyor.

İç mekana baktığımızda da dört kişilik ferah ve teknolojik bir yaşam alanı karşımıza çıkıyor.

Yolcuların görme, ses ve koku duyularına hitap eden konseptte üç farklı 'tazelenme' modu bulunuyor. Lincoln'e göre bu modlar, insan yaşamının günlük dengesini (sabah-gündüz-akşam) yansıtıyor.

Örneğin, Costal Morning modunda sıcak bir ışık, okyanus sesleri ve deniz sisini anımsatan bir koku kabini kaplıyor.

Akşam modunda ise yeşil bitkilerin kokusu ortama yayılırken gökyüzünün yıldızlarla dolu karanlık görüntüsü tavana yansıtılıyor.

Son olarak, otomobil yalnızca konsept olarak tanıtıldığından gelecekte böyle bir otomobilin karşımıza çıkıp çıkmayacağı belirsiz.



