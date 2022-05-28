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    Lityum fiyatları nedeniyle elektrikli araçlara zam yolda

    Lityum materyaline olan aşırı talep nedeniyle üretim yetersiz kalmaya başladı. Bu durum, elektrikli araç fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 10:42
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    Lityum fiyatları nedeniyle elektrikli araçlara zam yolda

    Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

    Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

    Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya soktu.

    Fiyatlar yüzde 500 zamlandı

    Batarya yapımında kullanılan lityum, sadece bir yılda yüzde 500 oranında zamlanmış durumda. Geçtiğimiz yıl, tonu 17 bin dolar civarına alınabilen lityum, şu sıralarda 78 bin dolardan alıcı buluyor.

    Sektör analizcilerine göre bu değişim, her elektrikli araç başına yaklaşık 1000 dolar artış demek.

    lityum batarya

    Global Lithium isimli analiz firmasının kurucusu Joe Lowry, dünya üzerinde çok fazla lityum olduğunu, ancak bunun doğru bir şekilde çıkarılması gerektiğini söylüyor.

    Bu açıklamaya bir destek de Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Lowry'nin söylediklerine katılan ünlü milyarder, fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesiyle birlikte Tesla'nın kendi lityumunu çıkartmaya başlayabileceğini açıkladı.

    Lityum madenlerinin artırılmasına yönelik yeni projeler olmadığı için son zamanlarda arz sıkıntısı da yaşanıyor.

    Lityum madeni bataryaların yanında cam, seramik ve eczacılık materyallerin üretiminde de kullanılıyor.

    Oluşan sıkıntının, gelecek aylarda birçok elektronik ürüne zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.


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