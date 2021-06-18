Logosunu değiştirenler arasına Dacia da katıldı

Dacia, stratejik planının önemli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Dacia da eklendi.

Dacia, stratejik planının önemli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı. Markanın 'outdoor' tarafını vurgulayan yeni tasarım dili, Haziran 2021 itibarıyla kademeli olarak uygulanacak.

Dacia'nın 2021'in başında açıkladığı yeni bir dönemin habercisi olan stratejisi, marka kodlarına sadık yeni logo, amblem, renklerine yansıtılırken; başarısının arkasındaki unsurları esas alan marka, daima uygun bir fiyata sadelik, orijinallik ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden yeni bir hisse kavuşuyor.

"DENGE ÖN PLANDA"

Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, daima var olan bir sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan 'D' ve 'C' harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Amblem, aralarında güçlü ve uyumlu bir ilişki bulunan zincirin halkaları gibi, 'D' ve 'C' harflerini bir araya getirerek logonun özünü yansıtıyor. Kolayca tanınabilecek yeni Dacia amblemi güçlü ve anlamlı bir sembol olarak markayı vurguluyor.

Yeni marka kimliği, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak.

Dacia satış noktaları, 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022'nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.



