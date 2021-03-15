Logosunu değiştirenler arasına Renault da katıldı: İşte yeni logo

Otomobil üreticisi Renault, 1925'te tanıtılan logo tasarımından esinlenen iki boyutlu yeni logosunu tanıttı.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Renault da eklendi.

Fransız marka, 1925'te tanıtılan logo tasarımından esinlenen iki boyutlu yeni logosunu görücüye çıkardı.

1925'te tanıtılan logodan esinlenen yeni logo için Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, ''Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi.'' ifadelerini kullandı.

Yeni logo, şirketin 1925’te tanıttığı ve ilk kez elmas şeklini kullandığı logosunun günümüz tasarım anlayışıyla yenilenmiş versiyonu olarak nitelendiriliyor. Elmas formuna sahip olan ilk tasarımda yer alan yatay şeritler, 1972’de kademeli olarak kaldırılmıştı.

İlk olarak ZOE modelinde karşımıza çıkan logo, 2024 yılından sonra tüm Renault modellerinde yer alacak. Diğer firmalarda da olduğu gibi 2 boyutlu tasarım anlayışını benimseyen logo, genel olarak beğenildi.