Logosunu değiştirenler arasına Volvo da katıldı: İşte yeni logo

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, sadeliği tercih ederek 3 boyutlu logosunu iki boyutlu hale getirdi.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere İsveçli Volvo da eklendi.

3 boyut efektli eski Volvo logosunun yerini minimalist iki boyutlu bir amblem aldı. Şirketin açıklamalarına göre, güncellenmiş logoya sahip ilk üretim Volvo otomobillerin 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni logo şu ana kadar markanın global web sitelerinde ve sosyal medyada yer aldı.

Volvo, Mars'ın kalkanını ve mızrağını simgeleyen oklu bir daire ile basitleştirilmiş siyah beyaz bir amblem için 3 boyutlu tasarımdan vazgeçti.

(Sol: Eski logo - Sağ: yeni logo)

VOLVO'NUN ÜRÜN YELPAZESİNDE KULLANILACAK

Yeni logo arabalarda, kamyonlarda, otobüslerde ve deniz araçlarında tercih edilecek. Ayrıca her bölüme, birbirinden farklı olması için belirli bir renkte logo verilmesi planlanıyor. Volvo binek otomobillerinde ise eski logo, 2023 yılına kadar kullanılmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda da BMW, Nissan, Volkswagen, Renault ve Kia gibi otomobil markaları daha minimalist tasarıma sahip logolara geçiş yapmıştı.