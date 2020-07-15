LPG'li araç satışları geçtiğimiz yıla oranla 3 kat arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020’nin ilk iki ayını kapsayan otomotiv pazarı verilerini açıkladı. LPG’li araç sayısında üç kat artış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı yeni raporlara göre hafif ticari ve binek otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 89.44 artış gösterdi.

En çok artışlardan biri de hafif ticari pazarında yaşandı. Hafif ticari araçlar yüzde 96’lık bir artış kaydederek 19 bin 504’ten 37 bin 727 adede yükseldi. Dizel araç satışlarında ise yüzde 43'lük sert bir düşüş yaşandı.

LPG'Lİ ARAÇ SATIŞI ÜÇ KAT ARTTI

Benzinli otomobillerin satış oranı yüzde 47’yi yakalarken, fabrikasyon LPG’li araçların satış rakamları da geçtiğimiz yıla oranla üç kat arttı.

ODD tarafından açıklanan rakamlarını değerlendiren BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, ''2019 yılı otomotiv sektörü için zorlayıcı geçti. 2020’nin ilk aylarında toparlanmanın etkilerini hissediyoruz. Araç sahipleri sınıfı ne olursa olsun giderek daha tasarruflu, işletme maliyeti daha düşük araçları tercih etmeye başladı.

"DAHA FAZLA LPG'Lİ ARAÇ GÖRECEĞİZ"

LPG’li araçların satış grafiği bunu doğruluyor. Dizel yakıtın çokça tercih edildiği hafif ticari sınıfında bile LPG’nin tercih edilmesi attığımız adımların bir sonucu. LPG’ye talep arttıkça daha fazla sınıfta fabrikasyon LPG’li araçları göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

4 MİLYON LPG'Lİ ARAÇ

Öte yandan TÜİK verilerine göre 2010-2019 yıllarında trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçti. 2010 yılında 2 milyon 900 bin olan LPG’li araç sayısı, 2019’un son aylarında 4 milyon 661 bine yükseldi.