Lucid Air, Tesla'nın menzil rekorunu kırdı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Lucid Air'in mezil değerini 836 km olarak paylaştı. Bu da otomobilin en uzun menzil değerine sahip olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air'ı çıkarmıştı.

MENZİL REKORU GELDİ

Yıl sonuna doğru ABD'de satışa sunulması planlanan Lucid Air'in EPA ( ABD Çevre Koruma Ajansı) tarafından resmi menzil derecelendirmeleri paylaşıldı. Artık EPA'ya göre en uzun menzilli elektrikli otomobil 836 kilometre ile Lucid Air.

Açıklanan resmi verilere göre, Lucid Air Dream Edition Range isimli versiyon, daha verimli olan 19 inçlik jantlarla donatıldığında tek şarjla 836 kilometre yol katedebiliyor.

TESLA'YI GEÇTİ

Bu da lüks sedanın rekorun önceki sahibi Tesla Model S Long Range'i (668 km) ciddi bir farkla geride bıraktığı anlamına geliyor.

Lucid Air modellerinin EPA tarafından açıklanan resmi menzil değerleri şu şekilde:

Lucid Air Dream Edition Performance (19" jant) - 758 kilometre

Lucid Air Dream Edition Performance (21" jant) - 726 kilometre

Lucid Air Grand Touring (19" jant) - 830 kilometre

Lucid Air Grand Touring (21" jant) - 755 kilometre

Lucid Air modelleri sadece menzil değil, performans tarafında da oldukça iddialı. Rekoru elinde bulunduran Dream Edition Range versiyonu, 933 beygir güce sahip. Dream Edition Performance'ta ise bu değer 1100 beygire kadar ulaşıyor.

Lüks sınıfa oynayan Lucid Air modelleri ayrıca 900V elektrik mimarisi, 300 kW'a kadar hızlı şarj desteği, 20 dakika şarjla 480 kilometre menzil ve çift yönlü şarj gibi iddialı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Lucid Air Dream Edition fiyatı 169 bin dolar, Grand Touring fiyatı da 139 bin dolardan başlıyor. Daha ileri zamanlarda 95 bin dolarlık Air Touring ve 80 bin dolarlık Air'ın piyasaya sürüleceği de söyleniyor.