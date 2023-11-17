Lucid, crossover pazarına 80 bin dolarlık Gravity ile giriyor ABD merkezli Lucid'in Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında karşımıza çıkacak. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors, Tesla Model S otomobilinin karşısına kendi elektrikli aracı Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

ABD merkezli Lucid'in, Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Şirket, 16 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni aracını sergiledi. Ayrıca, üretimin 2024'ün sonunda başlaması da kesinleşti.

Fiyatı 80 bin dolar

Lucid, Air serisi dışında Gravity'nin şu anda 708 km menzile sahip olduğunu açıkladı. Lüks araç, gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde 80 bin dolara satılacak.

Lucid, Gravity'nin 3,5 saniyeden daha kısa bir sürede 97 km/saat hıza çıkacağını söyledi. Otomobil, şirketin Arizona'daki fabrikasında üretilecek.

Lucid, Gravity'nin yedi tam boy yetişkine veya ikinci sıra ve üçüncü sıralar katlandığında önemli miktarda kargoya yer açabileceğini söyledi.

Lucid'in ilk otomobili olan Air, performansıyla sektörde beğeni toplasa da satış rakamları bekleneni verememişti. Bu nedenle Gravity, şu anda şirket için oldukça önemli bir otomobil.

ABD'de crossover'ların sedanlardan çok daha popüler olması nedeniyle yeni model Air'den daha büyük bir potansiyel pazara sahip olacak.