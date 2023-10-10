Lucid'in en ucuz elektrikli otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Lucid Motors, elektriki Air sedan aracının uygun fiyatlı bir versiyonunu görücüye çıkardı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

Lucid Motors, şimdi de Air isimli elektrikli sedanın uygun fiyatlı bir versiyonunu duyurdu.

Lucid Air Pure RWD olarak adlandırılan model, Lucid serisindeki en küçük bataryaya sahip olsa da yaklaşık 660 km menzil sunuyor.

Lucid Air Pure RWD teknik detaylar

Yeni modelde arka aksa yerleştirilmiş 436 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor.

ABD'li şirket yeni modelin bugüne kadarki en küçük ve en hafif batarya ile donatıldığını vurguluyor.

Lucid Air Pure RWD'nin iç mekanında, Apple CarPlay desteğine sahip 34 inçlik kavisli bir ekran karşımıza çıkıyor.

Lucid Air Pure RWD'nin başlangıç fiyatı 77 bin 400 dolar olarak açıklandı. Buna karşın Air'in en pahalı dört tekerlekten çekişli versiyonu olan Sapphire'in fiyatı 249 bin dolardan başlıyor.