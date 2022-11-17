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    Lucid, ilk elektrikli SUV modeli Gravity'nin görsellerini yayınladı

    ABD merkezli Lucid'in Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında karşımıza çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:54
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    Lucid, ilk elektrikli SUV modeli Gravity'nin görsellerini yayınladı

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

    Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

    ABD merkezli Lucid'in, Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Marka, yeni otomobilin ilk görüntülerini paylaştı.

    Rakiplerine menzil farkı atacak

    Lucid, Air serisi dışında Gravity'nin şu anda mevcut olan diğer tüm elektrikli araçlardan daha fazla menzile sahip olduğunu söylüyor. Öye yandan, Gravity'nin 1.000 beygir gücünün üzerinde bir güç ile gelme ihtimali de var.

    lucid

    Lucid Group CEO'su Peter Rawlinson, "Gravity, şimdiye kadar başardığımız her şeyin üzerine inşa ediliyor. Eşi benzeri olmayan bir lüks performans SUV üretmek adına, şirket içi teknolojimizi daha da geliştiriyoruz.

    Gravity, SUV dünyasında büyük bir etki yaratarak her alanda yeni ölçütler belirleyecek." ifadelerini kullandı.

    2023'ün ilk çeyreğinde Lucid Gravity ön siparişe açılacak ve araçla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.

    lucid gravity

    lucid gravity

    lucid gravity


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