Lucid, ilk elektrikli SUV modeli Gravity'nin seri üretimine başlıyor ABD merkezli Lucid'in Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında karşımıza çıkacak. Marka, otomobilin üretim tarihini paylaştı.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

ABD merkezli Lucid'in, Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Marka, yeni otomobilin üretim tarihi hakkında bilgiler verdi.

California merkezli elektrikli araç üreticisi Lucid'den yeni bir duyuru geldi. Şirket, 16 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni aracını sergileyecek. Ayrıca, üretimin 2024'ün sonunda başlaması da kesinleşti.

Rakiplerine menzil farkı atacak

Lucid, Air serisi dışında Gravity'nin şu anda mevcut olan diğer tüm elektrikli araçlardan daha fazla menzile sahip olduğunu söylüyor.

Öte yandan, Gravity'nin 1.000 beygir gücünün üzerinde bir güç ile gelme ihtimali de var.

Lucid Group CEO'su Peter Rawlinson, otomobille ilgili şunları söylemişti: