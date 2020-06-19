Lucid Motors'un elektrikli aracı eylülde tanıtılacak

Tesla'nın yüksek performanslı Model S'ine rakip olmaya hazırlanan Lucid Motors Air, eylül ayında görücüye çıkacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, eylül ayında Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air'ı çıkarmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikten güç alacağı belirtilen Lucid Air’in geliştirme süreci birkaç yıldır devam ediyordu. Tıpkı Tesla gibi Amerikan üretimi olacak Air’in ilk protitipi ise 2016’nın aralık ayında tanıtılmıştı.

TEK ŞARJLA 640 KM

1,000 beygir güç ve 640 kilometrelik menzil değeriyle en çok Model S ile kıyaslanan arabanın tasarımı, Mazda’nın çok sevilen Miata modelini tasarlayan kişinin elinden çıktı.

Lucid Air, fiyat konusunda BMW ve Mercedes Benz gibi rakipleriyle benzer aralıkta olacak. Ayrıca yeni otomobil saatte 378 km hıza kadar ulaşabilecek.

Öte yandan Lucid Motors, şu anda ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Casa Grande şehrinde Air’i üreteceği fabrikayı inşa etmeye devam ediyor.

İlk etabı bu yıl tamamlanacak olan fabrikada üretilecek arabalar, buradan seçili pazarlara gönderilecek.