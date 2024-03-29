Lüks otomobil üreticisi Lamborghini, logosunu değiştirdi Lamborghini, 20 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi. Yeni logo, otomobillerle birlikte dijital kanallarda ve broşürlerde karşımıza çıkacak..

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Lamborghini de eklendi.

"Lüks spor otomobil" denince akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Lamborghini, 20 yıl aradan sonra logo değişikliğine gitti.

Lamborghini'nin yeni logosu, tıpkı diğer markalar gibi sade bir tasarımı benimsiyor. Siyah ve sarı renkler, yeni logoda da kendini belli ediyor.

Yeni otomobillerde kullanılacak

Lamborghini'nin yeni logosu, bu yıl itibarıyla piyasaya sürülecek yeni otomobillerde karşımıza çıkacak.

Şirket, bu logonun farklı tonlarını dijital kanallarda ve broşürlerde kullanacak.

ESKİ LOGO:

YENİ LOGO