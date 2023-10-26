Lüks otomobil üreticisi Porsche, ilk 9 ayda satışlarını yüzde 12 artırdı Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche, yüksek talep sayesinde yılın ocak-eylül döneminde satışlarını yüzde 12,1 artırmayı başardı.

AA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bünyesinde faaliyet gösteren Porsche, bu yılın ocak- eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı.

Lüks otomobil üreticisinin satışları yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 30,1 milyar euroya yükseldi. Şirketin faaliyet karı da yüzde 9 artışla 5,5 milyar euroya ulaştı.

Şirketin söz konusu dönemdeki kar marjı (karın ciroya oranı) ise yüzde 18,3 düzeyinde gerçekleşti.

Kar marjı, geçen yılki yüzde 18,9 düzeyinin biraz altında kalmasına karşın, hedeflenen yüzde 17 ila 19 aralığında gerçekleşti.

Çin'deki düşük satışları Avrupa ve Amerika telafi etti

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki güçlü talep, şirketin Çin pazarına yönelik satışlarında yaşadığı kaybı telafi etti.

Söz konusu dönemde Çin’deki satışlarda yüzde 12'lik düşüş yaşandı. Alman şirketin tamamen elektrikli Taycan spor otomobilinin teslimatları da yüzde 11 artarak 27 bin 885 adede ulaştı.

Porsche Mali İşler Müdürü (CFO) Lutz Meschke, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Porsche'nin yüksek talepten ve fiyat etkilerinden faydalandığını belirtti.

Açıklamada, Porsche'un bu yıl için 40 ila 42 milyar euroluk satış hedefi de yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)