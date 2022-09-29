M serisinin en güçlüsü: 2023 BMW XM tanıtıldı

BMW M serisinin ikinci bağımsız modeli olarak tanıtılan yeni BMW XM SUV tanıtıldı. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin performans alt birimi 'M', kuruluşunun 50. yılına özel olarak ilk özgün modelini tanıttı.

Alman marka için birçok ilki bünyesinde barındıran XM, bugüne kadar üretilmiş M otomobilleri içerisinde, ilk elektrik destekli motora sahip model oldu.

BMW XM neler sunuyor

BMW Group'un ABD'deki Spartanburg fabrikasında 2023'ün ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip.

8 ileri otomatik şanzımana entegre edilen elektrik motoru ise 194 beygir güç ve 280 Nm tork desteği sağlıyor. İki motor birleştiğinde ortaya toplamda 644 beygir güç ve 800 Nm tork değerleri çıkıyor.

Elektrikli destekli SUV bu değerlerle 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 250 km/s ile sınırlı, ancak M Sürücü Paketi ile bu sınır 270 km/s'e çıkarılabiliyor.

BMW XM'deki elektrik motoru 25.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketinden güç alıyor.

140 km/s hıza kadar saf elektrikli sürüş modunda kullanılabilen SUV, bu modda WLTP'ye göre 82-88 km aralığında menzil sunuyor.

BMW XM fiyatı

Yeni BMW XM'in ABD'deki fiyatı 159 bin dolar olarak açıklandı. Daha sonra aileye eklenecek olan Label Red versiyonu ise 185 bin dolara satışa sunulacak.