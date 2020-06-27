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    Makyajlı 2020 Kia Rio temmuzda Türkiye'de

    Güney Koreli üretici Kia, yeni makyajlı Rio modelini temmuz ayında ülkemize de getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 08:38
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    Makyajlı 2020 Kia Rio temmuzda Türkiye'de #1

    Kia Rio'nun yeni makyajlı modeli, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılmıştı.

    Sadeleştirilmiş bir ön yüz tasarımına ve yeni sis farlarına ev sahipliği yapan daha geniş bir tampona kavuşan Rio modellerinde, LED far standart hale  getirildi.

    Bunun dışında, yeni gövde renkleri ve sekiz kollu 16 inç jant seçeneği de opsiyon olarak eklendi.

    kia-rio

    İç mekandaki en büyük yenilik ise merkez konsola yerleştirilen 8 inçlik yeni ekran ve 4.2 inçlik gösterge paneli oldu. Buna ek olarak, kabin için yeni özelleştirme seçenekleri de mevcut.

    HAFİF HİBRİT MOTOR

    Makyajlı Kia Rio’daki en büyük değişiklik kaputun altında göze çarpıyor. Yeni 1.0 litrelik hafif hibrit motora kavuşan Rio, üç silindirli içten yanmalı motorla karbondioksit salınımını yaklaşık yüzde 8 oranında düşüren entegre marş motorunu kombine etti.

    EcoDynamics+ adlı yeni güç düzeneği, 100 ve 120 beygir güç seçeneği ile tercih edilebiliyor.

    kia-rio

    Yeni Rio EcoDynamics+, aynı zamanda Kia’nın yeni “akıllı manuel şanzıman” özelliğine sahip ilk modellerden biri olarak öne çıkıyor.

    Bu özellik sayesinde manuel şanzıman elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Kia, yeni şanzıman sisteminin normal bir manuel şanzımana göre yakıt anlamında daha verimli olduğunu ve emisyon salınımının daha düşük olduğunu belirtiyor.

    TEMMUZ AYINDA ÜLKEMİZE GELİYOR

    Makyajlı Kia Rio’nun, bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yapılan açıklamada, otomobilin temmuz ayında Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de geleceği  belirtildi.

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

     

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