Makyajlı 2020 Seat Ateca'nın Türkiye fiyatı belli oldu

Seat, makyajlı 2020 Ateca modelinin Türkiye fiyatını açıkladı. 1.5 litre EcoTSI motora sahip iki farklı donanım seviyesiyle alınabilen 2020 Seat Ateca'ya ait tüm detaylar haberimizde.

SEAT’ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en başarılı SUV olan Ateca, 300 binden fazla satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

Oldukça hafif bir makyaj operasyonundan geçirilen araç, her ne kadar ufak tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıksa da önemli teknik yenilikler barındırıyor.

Makyaj operasyonu sonrası büyük kardeşi Tarraco'ya benzeyen 2020 Seat Ateca, Türkiye'de yalnızca 150 beygirlik 1.5 litre EcoTSI motorla tercih edilebiliyor.

Sürüş koşullarına göre sadece iki silindirle çalışabilen motor, standart olarak DSG şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Ateca'nın donanım seviyeleri ise Xperience ve FR olarak sıralanıyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Makyajlı Seat Ateca'da 18 inç alaşımlı jantlar, LED sinyal lambaları, mercekli Full LED ön farlar, LED arka stoplar, 'Hola' karşılama ışığı, arka park sensörü, çift bölgeli otomatik klima, renkli yol bilgisayarı, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, ön/arka USB-C çıkışları, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve hız sabitleme sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

Güvenlik tarafında ise şehir içi acil frenleme fonksiyonuna sahip ön bölge asistanı, ikincil çarpışma freni ve sürücü yorgunluk tespiti gibi standart özellikler mevcut.

Adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve çarpışma öncesi asistanı gibi özellikler ise İleri Sürüş Destek Paketi kapsamında ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.

2020 SEAT ATECA TÜRKİYE FİYATI

2020 Seat Ateca, 349 bin TL fiyat etiketiyle ülkemizdeki otomobil severler ile buluşuyor.