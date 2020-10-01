Makyajlı 2021 BMW X4 M ilk kez görüntülendi

Alman otomobil üreticisi BMW'nin yenilediği X4 M modeli, casus fotoğrafçılar tarafından yollarda yakalandı.

Alman otomobil üreticisi BMW, X6 modelinden daha kompakt ve uygun fiyatlı bir otomobil isteyenler için, 2018 yılında X4 modelini duyurmuştu.

BMW X4, her ne kadar daha yeni sayılabilecek bir model olsa da Alman üretici, otomobili yenileme çalışmalarını şimdiden başlatmış durumda.

BMW X4'ün yüksek performanslı M versiyonuna ait bir makyajlı prototip, casus fotoğrafçılar tarafından ilk defa görüntülendi.

2021 BMW X4 M TASARIMI

Dörtlü egzoz çıkışları ve delikli fren diskleri gibi donanımlarından, aracın performanslı M sürümü olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.

BMW, aracın ön ve arkasını tamamen kamuflajla kapatmış, ancak diğer kısımlarda gözle görülür pek bir değişiklik yok.

Aracın ön ızgara kısmındaki kamuflajların ilginç bir yapıda olmaları, X4 serisinde yeni 4 Serisinde olduğu gibi dev ızgaralar kullanılabileceği ihtimalini doğuruyor.

Araçta, bunların dışında farların da makyajlı 5 Serisi'nde olduğu gibi biraz incelmesi ve güncellenmesi bekleniyor.

Makyaj operasyonu geçirecek BMW X4'ün motor seçeneklerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

X4 M'den konuşacak olursak da aracın çift turbolu sıralı 6 silindirli motorundan ürettiği 480 beygir güç zaten oldukça yeterli.

GELECEK YIL SONU SATIŞA ÇIKABİLİR

Hatta bu değer X4 M Competition versiyonunda 510 beygir şeklinde. Son olarak makyajlı X4 ve X4 M'in 2021 sonlarında ortaya çıkacakları tahmin ediliyor.



