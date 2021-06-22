Makyajlı 2021 Dacia Duster tanıtıldı

Otomatik şanzıman seçeneğini de görebileceğimiz makyajlı 2021 Dacia Duster görücüye çıktı. Otomobil, eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

2010 yılında pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan ve ülkemizde de oldukça popüler olan Dacia Duster makyajlandı.

Makyajlı 2021 Dacia Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor.

Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar da Duster'ın yenilikleri arasında bulunuyor.

Öte yandan yenilenen Duster, LED ön sinyal lambalarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini de taşıyor. Bu teknolojinin aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanıldığı belirtildi.

İÇ MEKAN

Makyajlı 2021 Dacia Duster'in iç mekanında ise yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol karşımıza çıkıyor.

Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği de var.

Söz konusu sistemde USB ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteği de mevcut.

Yenilenen Duster'ın tüm donanım seviyelerinde entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, eller serbest kart sistemi, kör nokta uyarı sistemi, park asistanı, yokuş kalkış desteği, 4x4 versiyonlarda sunulan yokuş iniş desteği ve 360 derece kamera sistemi de Duster severleri bekliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Makyajlı 2021 Dacia Duster'in kaputunun altında dizel ve benzinli motorlar var. Dizel cephesinde dCi 115 beygir (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman tercih edilebilecek.

Benzinli seçenekler ise TCe 90 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman şeklinde açıklandı.

Duster'ın fabrika çıkışlı LPG'li versiyonunu da ECO-G 100 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman seçeneği var.

LPG'li seçenekte ise LPG deposunun kapasitesinin yüzde 50 artırılarak 49.8 litreye ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

YENİ DUSTER TÜRKİYE FİYATI

Makyajlı 2021 Dacia Duster'in eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Mevcut model şu anda 2021 model yılı için 203 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak yeni Duster'ın ülkemizdeki satış fiyatı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Donanımhaber