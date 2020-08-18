Makyajlı 2021 Land Rover Discovery görüntülendi

Geçtiğimiz mayıs ayında casus fotoğrafları ortaya çıkan Land Rover Discovery, bir kez daha casus kameralara yakalandı.

Şu anda yenilenme aşamasında olan 2021 Land Rover Discovery, ilk defa geçtiğimiz mayıs ayında casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenmişti. Şimdi de makyajlı Discovery'nin yeni bir prototipi casus kameralara yakalandı.

Görüntülere bakacak olursak, bilgi eğlence ekranının biraz büyüdüğünü ve direksiyonun yenilendiğini görüyoruz.

Bunların dışında çok bir şey göremiyor olsak da araçta kablosuz şarj, akıllı dikiz aynası gibi bazı yeni Land Rover donanımlarını da olacak.

DIŞ MEKAN DEĞİŞECEK

Makyajlı Discovery'de aslında değişimlerin büyük kısmı dış mekanda olacak. Kamuflaj sebebiyle aracın dış tasarımını yorumlamak mümkün olmasa da tamponların, ön ızgaranın ve far gruplarının değişeceğini söyleyebiliriz.

Land Rover, makyajlı Discovery'de motor seçeneklerini de güncelleyebilir. Söylentilere göre marka, makyajlı Discovery'e 48 Volt'luk hafif hibrit bir motor seçeneği ekleyecek.

Hatta söylentiler, daha ileri zamanlarda makyajlı Discovery'nin plug-in hibrit bir versiyona kavuşacağını da işaret ediyor.

Lafı daha uzatmadan sizleri Land Rover Discovery modelini gösteren casus fotoğraflarla baş başa bırakalım.