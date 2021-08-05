Makyajlı 2021 Seat Arona Türkiye'de: İşte fiyatı

Yenilenen 2021 Seat Arona; Türkiye'de Style, Xperience ve FR donanım seviyeleriyle satışa sunuldu. İşte otomobilin Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Ibiza'nın ardından, makyajlı 2021 Seat Arona'nın da Türkiye fiyatları belli oldu. Style, Xperience ve FR donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Seat Arona, 110 beygirlik 1.0 litre EcoTSI ünite ve DSG kombinasyonu ile müşterilerle buluşuyor.

Makyajlı Arona'nın Style donanım seviyesinde; 16 inç gri alüminyum alaşımlı jantlar, dönüşe duyarlı LED ön sis farları, LED gündüz sürüş farları, EcoLED ön farlar, halojen stoplar, otomatik katlanabilir yan aynalar, arka park sensörleri, çift bölgeli otomatik klima, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, yol bilgisayarı, yağmur sensörü, ön bölge asistanı, hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi özellikler yer alıyor.

Makyajla birlikte gelen Xperience donanım seviyesindeyse jantların çapı 17 inç'e çıkıyor. LED stopların da listeye girdiği versiyonda elmas görünümlü krom ön ızgara ve krom tavan rayları gibi pek çok süsleme karşımıza çıkıyor.

Ön park sensörlerinin de devreye girdiği Arona Xperience paketinde; çift renkli LED ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, otomatik park asistanı ve yorgunluk tespit sistemi gibi ek özellikler de var.

Xperience ve FR seviyeleri arasında ise çok büyük bir fark yok. Bu kapsamda Makyajlı 2021 Arona'nın FR paketinde koyu karartılmış arka camlar, 4 farklı sürüş modu, F1 vites kulakçıkları ve spor tip koltuklar gibi temel farklılıklar bulunuyor.

YENİ SEAT ARONA TÜRKİYE FİYATLARI

YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 281 bin TL

YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience - 309 bin TL

YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR - 309 bin TL