Makyajlı 2021 Seat Cupra Ateca tanıtıldı

Kısa süre önce tanıtılan makyajlı 2020 Seat Ateca’nın ardından, Cupra rozeti taşıyan performanslı versiyon da makyajlandı.

SEAT’ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en başarılı SUV olan Ateca, 300 binden fazla satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

Kısa süre önce makyajlı 2020 Seat Ateca’nın tanıtılmasının ardından, bu sefer de Cupra rozeti taşıyan performanslı versiyon da makyajlandı.

Leon ve Tarraco’dan sonra makyajlı Seat Ateca’da da gördüğümüz yeni LED farlar, sürpriz olmayan bir biçimde Cupra Ateca’da da boy gösteriyor.

Bunun dışında Formentor konseptinden esinlenen yeni Cupra ızgarası, büyük hava girişlerine sahip agresif ön tampon, dinamik sinyallere sahip LED stoplar ve 19 inç alaşım jantlar da 2021 Cupra Ateca’nın tasarım detayları arasında.





TEKNİK ÖZELLİKLER

Seat 2021 Cupra Ateca, 2.0 litre TSI turbo dört silindirli üniteden güç alıyor. Standart olarak 7 ileri DSG ve 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen motor, 300 beygir ve 400 Nm tork üretiyor.

Bu değerlerde herhangi bir güç artışı yaşanmamasına karşın, 4Drive sistemindeki iyileştirmeler sayesinde aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0.3 saniye kısalmış. Maksimum sürat ise 247 km/s olarak açıklanmış durumda.

Yeni güvenlik teknolojilerine de kavuşan 2021 Cupra Ateca’da sezgisel adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı, ön bölge asistanı ve “Travel Assist” yarı otonom sürüş asistanı gibi özellikler mevcut.