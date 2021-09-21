Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, 24 Eylül'de Türkiye'de: İşte fiyatı

Yeni Volkswagen Polo modelleri, 24 Eylül'den itibaren bayilerdeki yerini alacak. İşte yeni Polo'nun Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Yaklaşık 5 ay önce örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Volkswagen Polo; Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'ye geliyor.

2 farklı motor seçeneğiyle 24 Eylül'den itibaren satışa çıkacak yeni Polo, 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla müşterileriyle buluşacak.

Polo’nun teknik altyapısı, gelişmiş modüler platform yönetimine (MQB) dayanıyor. Golf, Tiguan ve Passat gibi büyük modellerin aksine Polo, kompakt Volkswagen modelleri için özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısından güç alıyor.

MQB platformu orantılı dış tasarımın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç hacim (351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde, mükemmel sürüş dinamikleri ve güvenlik unsurları bulunuyor.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Yeni Polo, 4’ü yeni 8 farklı renk seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ascot gri, Duman gri, Mercan Kırmızı ve lansman rengi olan Menekşe moru olmak üzere dikkat çekici yeni renklerin yanı sıra, 14 inç ile 17 inç arasında değişen kişiselleştirilebilir jant seçenekleri bulunuyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ

Yeni Polo’da standart olarak sunulan zengin donanım seviyesine ek olarak, yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk defa ve isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Sistem, dur-kalk trafikten 210 km/sa hıza kadar, çok fonksiyonlu sürüş destek sistemi kameralarını ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini koruyor, hem de aracın şeritte kalmasına yardımcı oluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Polo, Türkiye’de 1.0 MPI 80 PS ve 1.0 TSI 95 PS olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Sadece Impression donanım seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman ile eşleştirildi.

Polo'nun turboşarjlı direkt enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor.

Çevik olduğu kadar verimli de olan bu motor Life donanım paketiyle 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.

VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ

Yeni Volkswagen Polo'nun, donanım paketine göre ülkemizde satılacağı fiyat listesi şu şekilde:

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel (Impression) - 218 bin TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel (Life) - 229 bin 300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG (Life) - 251 bin 200 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG (Style) - 345 bin 200 TL