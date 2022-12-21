Petrol
80.15
0.20%
Euro
19.8289
0.10%
Dolar
18.6684
0.09%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5462
0.80%
Bitcoin
319.791
0.03%
BTXN Coin
7.59
-4.04%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi aralık ayı fiyat listesi

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi aralık ayı fiyat listesi

    Yenilenen BMW 3 Serisi, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini derledik.

    BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

    Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor. Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

    bmw 3 serisi

    Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru tercih ediyor.

    8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

    bmw 3 serisi

    Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor.

    Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Yeni BMW 3 serisi fiyat listesi - Aralık 2022

    Yeni BMW 3 serisinin fiyat listesine baktığımızda, eylül ve ekim aylarında herhangi bir zam gelmediğini, ancak kasım ve aralıkta fiyatların arttığını görüyoruz.

    Yeni BMW 320i Sedan - M Sport

    • Ağustos: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Eylül: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Ekim: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Kasım: 1 milyon 780 bin 900 TL
    • Aralık: 1 milyon 903 bin 300 TL

    Yeni BMW 320d xDrive Touring - M Sport

    • Ağustos: 2 milyon 341 bin TL
    • Eylül: 2 milyon 341 bin TL
    • Ekim: 2 milyon 341 bin TL
    • Kasım: 2 milyon 388 bin 700 TL
    • Aralık: 2 milyon 535 bin 800 TL

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    mw 3


    Pakistan’da tüp patladı: 12 ölü, 13 yaralı
    Dünya

    Pakistan’da tüp patladı: 12 ölü, 13 yaralı

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'lı para tasarımını paylaştı
    Ekonomi

    İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'lı para tasarımını paylaştı

    Görüş Bildir