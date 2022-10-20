Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi ekim ayı fiyat listesi

Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Son zamanlarda SUV modellere olan yoğun ilgiden dolayı birçok üretici, artık tamamen bu segmente yönlenmiş durumda.

Yenilenen BMW 3 Serisi, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini derledik.

BMW 3 Serisi neler sunuyor

BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor. Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

Kaputun altında ciddi bir değişim yaşamayan yeni 3 Serisi, tanıdık motor seçenekleri ile geliyor.

Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru kullanıyor.

8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor.

Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Yeni BMW 3 serisi fiyat listesi

Yeni BMW 3 serisinin fiyat listesine baktığımızda, eylül ve ekim aylarında herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.

Yeni BMW 320i Sedan - M Sport

Ağustos: 1 milyon 745 bin 700 TL

Eylül: 1 milyon 745 bin 700 TL

Ekim: 1 milyon 745 bin 700 TL

Yeni BMW 320d xDrive Touring - M Sport