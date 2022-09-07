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    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi eylül ayı fiyat listesi

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 08:58
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    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi eylül ayı fiyat listesi

    Son zamanlarda SUV modellere olan yoğun ilgiden dolayı birçok üretici artık tamamen bu segmente yönlenmiş durumda.

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin özelliklerine ve fiyat listesine gelin daha yakından bakalım.

    BMW 3 Serisi neler sunuyor

    BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

    Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor. Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

    bmw 3 serisi

    Kaputun altında ciddi bir değişim yaşamayan yeni 3 Serisi, tanıdık motor seçenekleri ile satışa sunulacak.

    Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru kullanıyor.

    8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

    bmw 3 serisi

    Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor.

    Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Yeni BMW 3 serisi fiyat listesi

    Yeni BMW 3 serisinin fiyat listesine baktığımızda, eylül ayında herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.

    Yeni BMW 320i Sedan - M Sport - 1 milyon 745 bin 700 TL

    Yeni BMW 320d xDrive Touring - M Sport - 2 milyon 341 bin TL

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    mw 3


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