Petrol
95.36
0.00%
Euro
18.7242
0.33%
Dolar
18.5951
0.39%
Altın
1.021
0.16%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
351.597
-5.94%
BTXN Coin
8.83
-13.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi kasım ayı fiyat listesi

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyat listesine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi kasım ayı fiyat listesi

    Son zamanlarda SUV modellere olan yoğun ilgiden dolayı birçok üretici, artık tamamen bu segmente yönlenmiş durumda.

    Yenilenen BMW 3 Serisi, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini derledik.

    BMW 3 Serisi öne çıkan özellikler

    BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

    Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor. Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

    bmw 3 serisi

    Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru kullanıyor.

    8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

    bmw 3 serisi

    Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor.

    Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Yeni BMW 3 serisi fiyat listesi - Kasım 2022

    Yeni BMW 3 serisinin fiyat listesine baktığımızda, eylül ve ekim aylarında herhangi bir zam gelmediğini, ancak kasımda fiyatların arttığını görüyoruz.

    Yeni BMW 320i Sedan - M Sport

    • Ağustos: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Eylül: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Ekim: 1 milyon 745 bin 700 TL
    • Kasım: 1 milyon 780 bin 900 TL

    Yeni BMW 320d xDrive Touring - M Sport

    • Ağustos: 2 milyon 341 bin TL
    • Eylül: 2 milyon 341 bin TL
    • Ekim: 2 milyon 341 bin TL
    • Kasım: 2 milyon 388 bin 700 TL

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    mw 3


    2022-2023 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı
    Eğitim

    2022-2023 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı

    General Motors, Avrupa'ya geri dönüyor
    Otomobil

    General Motors, Avrupa'ya geri dönüyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir