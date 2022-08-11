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    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye'de

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyatına ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:40
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    Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye'de

    Son zamanlarda SUV modellere olan yoğun ilgiden dolayı birçok üretici artık tamamen bu segmente yönlenmiş durumda.

    Artık daha önce popüler olan sedan modellerini bırakmayan üreticiler de var. Bu üreticilerden biri olan BMW, 3 Serisi'ni yenileyerek birkaç ay önce tanıtmıştı.

    Yenilenen BMW 3 Serisi ülkemizde satışa çıktı. Yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

    BMW 3 Serisi neler sunuyor

    BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

    Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor.  Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

    bmw 3 serisi

    Orta konsolda ise vites kolunun, yerini yine son BMW modellerinde gördüğümüz tuş tasarımına bıraktığını görüyoruz.

    Kaputun altında ciddi bir değişim yaşamayan yeni 3 Serisi, tanıdık motor seçenekleri ile satışa sunulacak.

    Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru kullanıyor.

    8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

    bmw 3 serisi

    Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor.

    Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasına imkan veriyor.

    Yeni BMW 3 serisi Türkiye fiyatı

    Yenilenen BMW 320i Sedan fiyatı M Sport tasarım paketi ile birlikte 1 milyon 745 bin 700 TL'den başlıyor.

    Yeni BMW 320d xDrive Touring M Sport paketinin fiyatı ise 2 milyon 341 bin TL olarak açıklandı.

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    bmw 3 serisi

    mw 3


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