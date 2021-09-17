Makyajlı 2022 Ford Fiesta tanıtıldı

Ford, makyajlı 2022 Fiesta modelini görücüye çıkardı. İşte otomobil hakkında bilmeniz gereken her şey...

Yenilenen rakipleri arasında vakit kaybetmek istemeyen ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, 2022 makyajlı Fiesta modelini tanıttı.

2022 Ford Fiesta'nın tasarımına baktığımızda, yenilenen ön kaput tasarımının otomobilin burun kısmını yükselttiğini görüyoruz. Böylece bu bölümü domine eden panjur, yükseklik olarak biraz daha büyüdü.

Ayrıca ön taraftaki "mavi oval" logosu da üst taraftan alınarak panjurun içerisine konumlandırıldı.

Fiesta'nın ST-Line ve ST versiyonları daha sportif görünüme sahipken, Active versiyonu da siyah plastik eklentiler gibi crossover esintileriyle dikkat çekiyor. Makyajlı 2022 Ford Fiesta'da 17 ve 18 inçlik yeni jant tasarımlarının yanı sıra, yeni renk seçenekleri de mevcut.

İÇ MEKAN

2022 Ford Fiesta'nın iç mekanında 12.3 inçlik tamamen kişiselleştirilebilir TFT dijital gösterge ekranı bulunuyor.

Ekranın teması sürüş moduna göre değişiyor. Ayrıca sürücü asistan sistemlerinden gelen önemli uyarılar için de özel bir alan tahsis edildi.

Konsolun merkezinde SYNC 3 multimedya sisteminin kontrol edildiği 8 inç dokunmatik ekran mevcut.

Sistemde navigasyon (canlı trafik güncellemeleri, kaza bilgisi), sesli komut, Apple CarPlay/Android Auto desteği ve yeni arka yolcu uyarısı gibi özellikler bulunuyor.

Dur&kalk ve trafik işareti tanıma özellikli adaptif hız sabitleyici, aktif park asistanı, şeritte tutma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi ve çarpışma önleyici aktif fren sistemi gibi özellikler de Fiesta'nın diğer öne çıkan detayları arasında.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Makyajlı Fiesta'nın kaputu altında 100, 125 ve 155 beygir olmak üzere üç farklı güç çıkışına sahip 1.0 litre EcoBoost ünite yer alıyor..

İlk seçenek 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Diğer iki seçenekse 48V hafif hibrit desteğine sahip ve EcoBoost Hybrid olarak adlandırılıyor. Söz konusu seçenekler 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor.

Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen yeni Fiesta ST'de ise 1.5 litre EcoBoost ünite görev yapıyor. 200 beygir güç üreten ünitenin azami torku yüzde 10 artarak 320 Nm'ye ulaşıyor.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlayan Fiesta ST'nin azami hızı da 230 km/s.

Özel süspansiyon sistemine ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel opsiyonuna sahip olan otomobilde standart versiyondaki Eko modu yerine Pist modu bulunuyor.

TESLİMATLAR YENİ YILDA

Makyajlı Ford Fiesta ailesinin teslimatlarına 2022'nin ilk aylarında başlanması bekleniyor. Otomobilin fiyatına dair şimdilik herhangi bir bilgi yok.

Kaynak: Donanımhaber