Makyajlı 2022 Opel Grandland Türkiye'de satışta

2022 Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni Grandland fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

11 ay önce resmi olarak tanıtılan makyajlı yeni Opel Grandland, uzun bir bekleyişin ardından ülkemize giriş yaptı.

Makyajlı 2022 Opel Grandland, iç ve dış tasarımındaki dokunuşlarla daha modern bir görünüme kavuştu.

Ön yüzünde Opel'in yeni Vizor tasarımını benimseyen modelde matrix LED farlar da seçenekler arasında.

Motor seçenekleri

Yeni Opel Grandland Türkiye'de 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite veya 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dizel üniteyle tercih edilebiliyor. Şanzıman tarafında ise 8 ileri otomatik standart olarak sunuluyor.

Grandland'ın benzinli versiyonda azami kızı 188 km/s iken dizel seçenekte bu değer 195 km/s olarak açıklandı. Ortalama yakıt tüketimi ise sırasıyla 6,5 litre/100km ve 5,2 litre/100km olarak belirtildi.

Yeni Opel Grandland Türkiye'de Edition, Elegance ve Ultimate donanım seviyeleriyle yollara çıkıyor.

Giriş seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanan yan aynalar, elektronik park freni, çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima, ambiyans aydınlatması, 7 inç dijital gösterge paneli, 7 inç ekrana sahip IntelliLink 4.0 multimedya, Apple CarPlay ve Android Auto, Full LED farlar, LED arka stoplar, 180 derece geri görüş kamerası ve hız sabitleyici gibi özellikler sunuluyor.

Opel Grandland Türkiye fiyatları

1.2 130 HP BENZİN AT8 - Edition - 809 bin 900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 - Elegance - 864 bin 900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8 - Elegance - 919 bin 900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8 - Ultimate - 979 bin 900 TL