Makyajlı 2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri

Tasarım olarak çok küçük değişikliklerle birlikte gelen 2022 Volkswagen Jetta, güncellenmiş motor seçenekleriyle görücüye çıktı. İşte makyajlı Volkswagen Jetta hakkında tüm detaylar...

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, özellikle ABD pazarında oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Jetta modelini makyajladı.

Hem görsel hem de teknik anlamda küçük güncellemeler barındıran 2022 Volkswagen Jetta, güncellenen ön ve arka tamponla daha yenilikçi bir görünüme kavuştu.

Panjurun da hem standart versiyonlarda hem de GLI versiyonunda yeniden tasarlandığı modelde boyutları 16 ila 18 inç arasında değişen yeni jantlar tercih ediliyor.





İÇ MEKAN DETAYLARI

Makyajlı 2022 Volkswagen Jetta'da, artık 8 inç dijital gösterge ekranı giriş seviyesinden itibaren standart hale getirildi. En üst versiyon olan GLI paketinde ise ekranın boyutu 10 inç'e yükseliyor.

Makyajlı Jetta'nın giriş seviyesinde kumaş koltuklar, üst seviyelerdeyse suni deri veya deri koltuklar bulunuyor. GLI versiyonundaysa delikli deri koltuklar ve çeşitli kırmızı detaylar yer alıyor.





Yenilenen sedan modelin üst donanım seviyelerinde Volkswagen'in en yeni multimedya yazılımı, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve uyumlu cihazlar için App-connect özelliği bulunuyor.

Ayrıca Jetta'da artık ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar da opsiyon olarak sunulan seçenekler arasında yerini alıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Mevcut Volkswagen Jetta'nın kaputu altındaki 1.4 litrelik benzinli ünite, makyaj operasyonu ile birlikte yerini Taos'ta da bulunan 1.5 litrelik üniteye bırakıyor.

160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten dört silindirli turbo ünite 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Jetta GLI ise 2.0 litre EA888 üniteyle eşleştirildi. 231 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor.

2022 Volkswagen Jetta'nın bu yılın son çeyreğinde Amerika'daki bayilerde yerini alması bekleniyor. Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da mevcut versiyonun 19 bin dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını hatırlatalım.