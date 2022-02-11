Makyajlı 2022 Volkswagen Lavida duyuruldu

Volkswagen'in Çin'deki en popüler modellerinden biri olan Lavida makyajlandı. İşte otomobilin özellikleri...

SAIC ile Volkswagen ortaklığında üretilen ve şirketin Çin'deki en popüler modellerinden biri olan Lavida, makyaj operasyonu geçirdi ve aracın üzerindeki örtü kalktı.

Yenilenen 2022 Volkswagen Lavida, daha büyük bir ön panjura, daha modern LED farlara, yeni hava girişlerine ve daha fazla krom süslemeye sahip.

Profil görünümü değişmeyen makyjlı Volkswagen Lavida'daki; yeni grafiklere kavuşan LED stoplar, boydan boya uzanan reflektör ve krom detaylar ilk göze çarpan detaylardan birkaçı.

İÇ MEKAN

Makyajlı Volkswagen Lavida'nın iç mekanında da bazı değişiklikler var. Ortada tablet ekran şeklinde konumlandırılan büyük multimedya ekranı, sürücünün önünde de yeni dijital gösterge paneli bulunuyor.

Star Edition versiyonuyla birlikte siyah deri döşeme, kırmızı dikişler ve havalandırma menfezlerindeki kırmızı detaylar da devreye giriyor.

ÇİN'DE OLDUKÇA POPÜLER

İlk kez 2008'de satışa sunulan ve 2018'de üçüncü nesline geçiş yapan Volkswagen Lavida, 5 milyondan fazla satış adediyle şirketin Çin'deki en popüler sedan modellerinden bir tanesi.

Makyajlı Lavida'nın nisan ayında 2022 Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılması bekleniyor. Bu nedenle, otomobilin motor seçenekleri ve fiyat etiketi gibi detaylar henüz belli olmadı.